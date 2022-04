Porcaro de retour à Aywaille

Mathieu Porcaro a donc décidé de quitter Jodoigne en fin de saison pour retourner à Aywaille, un club dont il a déjà porté la vareuse deux saisons avant de s’engager chez les Canaris il y a deux ans. "J’ai fait ce choix par facilité. J’habite à dix minutes du club à Aywaille, je connais tout le monde là-bas, la mentalité de ce club me convient très bien et j’avoue que les trajets vers Jodoigne commençaient à me peser. Je suis déjà toute la journée sur la route dans le cadre de mon travail (NDLR: il travaille dans la détection des incendies pour les particuliers) puis je me suis aussi mis en ménage et je n’ai plus ma petite vie tranquille comme avant." Il va quitter la Cabouse d’ici quelques jours avec certains regrets. "J’ai accumulé les blessures qui m’ont à chaque fois freiné alors que je revenais dans le coup. J’ai eu trop de coupures lors de mes deux saisons à Jodoigne et j’aurais espéré autre chose. " Il reste deux matches de championnat à disputer ce dimanche contre Habay puis à Herstal une semaine plus tard, deux matches pour l’honneur puisque Jodoigne n’a plus rien à gagner ni à perdre cette saison. "Nos trois dernières défaites ont mis un terme à nos espoirs de tour final. Maintenant, il y a eu des hauts et des bas cette saison mais on peut être contents de ce qui s’est passé. Jodoigne n’était pas annoncé parmi les favoris de la série mais on aura fait peur à pas mal d’équipes. Il nous aura manqué un peu d’expérience et de maturité pour contrer les grosses équipes. C’est le seul bémol car au niveau football, on pouvait aller chercher n’importe qui. J’espère pour Jodoigne qu’ils parviendront à gommer les points négatifs de cette saison pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. En attendant, il nous reste deux matches pour tout donner et ne retenir que du positif."