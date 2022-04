La RU Tubize-Braine n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche

Pour Mohamed Bouhmidi, il n’y a plus de place pour l’excès de confiance. "À ce niveau-là, on a déjà été bien servi durant la saison, quand on avait été battu contre Stockel par exemple. On sait très bien que c’est une série difficile, donc il est hors de question de penser que, parce que soi-disant on est meilleur qu’eux, ça va être facile."

De son côté, la RUTB peut encore attraper un ticket pour le tour final. En concurrence notamment avec Rebecq, il va absolument falloir gagner cette rencontre pour garder l’espoir. "On est quatre équipes à 3-4 points de différence. Ça va se jouer jusqu’à la fin et aucune équipe aura droit à l’erreur."

Point positif pour le coach tubizien: il pourra compter sur le retour de Patris et son effectif ne compte aucun suspendu ni blessé. Il a l’embarras du choix.