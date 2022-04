Chastre B doit éviter la dernière place

Chastre pourra compter sur l’aide de Dinjart et Bernard (D1) alors qu’Eloy sera alignée entre les perches puisqu’aucune gardienne n’est disponible. "C’est un drôle de sentiment car je n’avais encore que dix joueuses jeudi soir et on va finalement partir à douze. Cela prouve encore la démotivation d’une partie du groupe et c’est dommage pour aller affronter un concurrent direct."

D1: le point de l’espoir

Une éclaircie dans la grisaille puisque mercredi soir, l’équipe première a partagé l’enjeu (2-2) face à OHL B avec des goals inscrits par Jubary et Wertbrouck. " On est rapidement mené 0-2 puis on revient à 1-2, les jeunes joueuses adverses commencent à s’énerver et elles prennent une carte rouge à la mi-temps suite à des mots envers l’arbitre , explique le président, Didier Gelders. À la reprise, on a commencé à pousser et on a réussi à revenir pour prendre un bon point."

Les Chastroises comptent encore quatre unités de retard sur Tienen avant d’aller au Standard mercredi soir.