Un moment particulier pour le vice-président du club et président des jeunes Laurent Simon, qui se réjouit de la nouvelle. "C’est un top pour Rebecq. On est un petit club qui est parti de la troisième provinciale il y a un peu près 15 ans et là on se retrouve en D2 avec l’équipe première. On a aussi le label 3 étoiles depuis plusieurs années. C’est le fruit d’un travail de plusieurs années."

À la présidence des jeunes depuis janvier de cette année, Laurent Simon reconnaît le travail accompli par le club depuis des années. "J’ai pris la présidence des jeunes il n’y a pas si longtemps donc je récolte le travail qui a été fait par toutes les équipes qui étaient en place avant et par mon prédécesseur Jean-Marc Seghers. Je récolte tout ce qu’ils ont semé."

Une réorganisation de la formation

Pour pérenniser cette bonne dynamique, le comité de gestion de l’US Rebecquoise va réorganiser tout ce qui concerne la coordination des jeunes. "On passe avec un responsable technique de la formation des jeunes (RTFJ) avec deux coordinateurs qui vont reprendre des U6 jusqu’aux U17. Et les U19 seront pilotés par quelqu’un qui va aussi gérer le groupe aspirant."

En plus de ce changement, un entraînement commun sera organisé parmi les jeunes. L’objectif? Former les espoirs pour s’intégrer petit à petit au football des équipes premières. "On va prendre les meilleurs U15, U16, U17 ans et U19 pour avoir un entraînement par semaine en commun. Dans la même lignée que le style de football de la P3 et de la D2 pour le jour où on a besoin de nos jeunes, ils auront déjà un petit pied dans ce qu’est le foot à une vitesse supérieure."

Déjà cette saison, certains jeunes joueurs ont porté main-forte au club, suite aux nombreuses blessures qu’a connu l’équipe de D2 ACFF. Certains noms, comme le gardien Baptiste Vervondeln, Lorenzo Contino ou Kely Mpumbulula, figurent d’ailleurs régulièrement sur la feuille de match. "On a eu de la chance de les avoir quand l’équipe était affaiblie. Ils ont apporté la pierre à l’édifice et ils continueront à le faire à l’avenir" , conclut Laurent Simon.