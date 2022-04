Laurent, Wallaert, Kumba et Coulibaly de retour au RCS Brainois

Les premiers renforts sont connus et il s’agit de quatre anciens du stade Gaston Reiff qui effectueront leur retour aux sources: le défenseur Quentin Laurent (32 ans) et le médian Lou Wallaert (27 ans) en provenance de Rebecq, l’attaquant Ernest Kumba (28 ans, Ganshoren) et de l’ailier Nibitan Coulibaly (26 ans, Sporting Bruxelles). Par ailleurs, Samutondo, Roulez, Teirlinckx, Schallon et Derwa, meilleur buteur de la P2, seront toujours brainois. Les jeunes Dunga, Merchier, Baelongandi et Smeets seront incorporés au noyau A.