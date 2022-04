Quarts temps: 20-16, 23-16, 14-18, 15-22.

Prolongation: 10-13.

BC GENAPPE LOTHIER: Noël 10, Guyette 22, Kassi 0, Tilmant 22, A. Lambert 0, Kisser 2, G. Lambert 0, Callerami 7, Verbrugghe 22.

Les Genappiens, pour sauver leur peau au sein de l’élite provinciale, n’avaient pas trop le choix. Ils étaient dans l’obligation de s’imposer contre Koekelberg pour maintenir entier cet espoir de maintien. Koekelberg au grand complet n’avait évidemment pas l’intention d’être la simple victime consentante et a donc directement marqué son territoire en survolant le premier quart (20-16). Et les affaires des Genappiens ne sont guère mieux engagées à la pause (43-32). " Nous n’étions pas au mieux, concède Didier Hoofd, le coach du BCGL. Mais la blessure de Nicolas Fischer qui venait de nous planter un 4x3, a changé la physionomie du match. Et cela d’autant plus que nous avons vraiment mieux défendu en seconde période."

Petit à petit, les hommes de Didier Hoofd ont grappillé leur retard (57-50 à la demi-heure). Et ils ont continué à réduire l’écart.

Alors qu’il ne reste que quelques secondes à jouer (72-69), Raphaël Verbrugghe égalise d’un tir primé et c’est 72 partout. " Nous venions de gagner la seconde mi-temps aux points. La prolongation a vraiment galvanisé mon équipe. Quentin Guyette, notre capitaine, s’est déchaîné et Cyril Noël, jusque-là fort discret en attaque, a planté un tas de paniers. On a encore eu chaud quand Kevin Vande Gaer nous a plantés un trois points. Mais c’était le dernier pour UJK."

«Nous reprenons les cartes en main»

Forgée à la volonté et au caractère, cette victoire relance complètement la team de Didier Hoofd dans cette course au maintien. " Bien sûr, rien n’est fait. Mais, avec ce succès, mathématiquement, nous reprenons les cartes en main pour nous sauver. Cela passera par un parcours parfait lors de nos deux derniers matchs, à commencer, par celui de samedi à FBI, à 21h. Ensuite, nous enchaînerons avec le derby à la maison contre le BC Brainois. On y croit, ajoute le coach du BCGL. Notre objectif est de laisser deux équipes (NDLR: les Runners sont déjà condamnés à descendre) derrière nous. Soit BC Brainois sur qui nous avons un average positif. Soit RPC Anderlecht qui doit jouer l’Excelsior et le Speedy."

Avec un petit coup pouce de l’Excelsior et un autre du Speedy, le BCGL pourrait donc sauter le RPC au classement, mais cela passera quand même par un deux sur deux qui ne fait pas peur aux Jaune et Bleu qui ont retrouvé une confiance et une volonté de bon aloi en cette fin de championnat. Et comme tout reste possible, Didier Hoofd n’aura pas trop de difficultés à gonfler à bloc ses troupes pour le déplacement de samedi.