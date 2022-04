Sans Grishina, Museur, Demoulin et Latinis, les Genappiennes avaient aussi été privées de leur coach (malade) pour leur dernier match disputé début avril à Boninne.

Le calendrier et la mouise n’ont pas loupé Genappe. Pour leur retour aux affaires, ces dernières affrontent Prayon-Trooz ce vendredi (20h30) et enchaînent le lendemain par une visite chez le leader, l’Union Huy. Si elles ont récupéré leur coach, les Brabançonnes ont perdu Mélanie Richel (entorse). Alors que le maintien n’est pas acquis, elles se retrouvent donc à cinq joueuses valides pour négocier ces deux rencontres en 24 heures à peine. "Fin février, on avait eu un joli sursaut face à Profondeville. Nous étions à -19 mais on s’était bien arraché pour l’emporter in extremis. Cette huitième victoire (NDLR, la dernière pour le BCGL) était encourageante pour tout le monde. Depuis lors, on va de catastrophe en catastrophe. Il va de soi qu’avec nos blessées sur le terrain, on aurait taille, vitesse et shoot qui nous emmèneraient vers le milieu de classement. Ici, chaque semaine, les filles occupent un poste qui n’est pas le leur."

Actuel 11e, Genappe scrute les résultats du trio Kain – Alleur – Namur qui est juste derrière au classement. Il y aura deux descendants et une équipe barragiste à l’issue de 2021-22. "C’est compliqué de se projeter la saison prochaine , estime le coach. On évolue dans le présent. On fait les entraînements avec la P2, ça fonctionne bien même si on a parfois des niveaux aléatoires."