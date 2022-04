Fred Dusart (Braine) avant la finale des play-off: «La même excitation que pour un match de Coupe d’Europe»

Un duel, qui n’est pas sans rappeler les antiques Castors – Malines de l’époque masculine, pour lequel Braine faisait figure de challenger. "Si j’écoute mes collègues du championnat belge, Malines est le favori de cette finale" , explique le coach Dusart.

Une position d’underdog dont raffole le mentor nordiste. Faut-il rappeler qu’il avait galvanisé – avec copies d’articles de la presse belge à l’appui – son équipe de Villeneuve après la défaite de la manche aller de la finale d’EuroCup 2015 face à une certaine équipe de Castors Braine?

Sa formation actuelle ne sera pas outsider pour autant de cette finale de play-off. Le coach nordiste remet les choses dans leur contexte: "Pour moi, ce sera du 50-50. Malines a quatre filles capables de marquer 30 points: Resimont, Morrison, Massey et Wilson. Les Kangoeroes possèdent également une superbe meneuse qui gère le tempo en la personne de Katanic. Chez nous, Konig dans un grand soir est capable de scorer autant. Sinon, le danger peut venirde partout. Les Kangoeroes ont eu trois défaites en saison régulière. On les a battus deux fois et on a eu un beau parcours européen. Mais Malines s’est solidement ren forcé sur la fin pour venir remporter ce titre."

«Depuis la fusion avec Malines, l’ex-SKW a patiemment comblé ses lacunes»

Depuis six matchs en Belgique, l’Américaine Wilson a montré toute l’étendue de son talent, avec entre autre une pointe à 25 points face à Namur. Ce n’est pas le seul danger. "Même arrivée en décembre, l’intérieure Morrison est la MVP du championnat. Depuis la fusion avec Malines, l’ex-SKW a patiemment comblé ses lacunes", ajoute le Français qui a vu le rapport de force pratiquement s’inverser. "Il y a deux ans, on affrontait SKW et sans le quatuor Resimont – Katanic – Morrison – Wilson, les Malinoises nous embêtaient sérieusement. Cette saison, en demi-finale de Coupe, il ne faut pas oublier que Malines est venu s’imposer chez nous sans Becky Massey ni Wilson."

La solution passera par la cohésion, l’atout N°1 des Brainoises cette saison: "Je pointe trois éléments. En premier lieu, si on n’est pas là physiquement, on subira encore plus face à la puissance adverse. En second lieu, c’est de notre cohésion que naîtra le collectif. On devra être dans l’effort et l’entraide. En dernier lieu, si on est dans le dur, il faudra être solide mentalement."