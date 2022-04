Entre futsal et football, la passion du ballon rond d’Arno

Arno, votre passage de Halle Gooik vers le FT Charleroi est passé assez inaperçu, non?

Effectivement, ce fut une décision unilatérale du club de se séparer de moi et de mon frère Robby, après cinq années à Halle Gooik en U21, et avec quelques apparitions en équipe première, dont ma première que je n’oublierai pas. C’était en Coupe de Belgique justement, alors que j’avais tout juste 16 ans. Un match au cours duquel j’ai eu l’occasion de montrer mon talent en inscrivant un but historique, puisque je suis le plus jeune buteur de Halle Gooik en Coupe de Belgique.

Pourquoi cette séparation à ce moment de l’année?

Parfois on n’est pas maître de son destin. Cette saison, le club ne comptait plus sur moi pour une promotion en équipe première, mais uniquement pour encadrer les plus jeunes qui venaient d’intégrer le groupe U21. J’ai fait une très belle saison malgré le fait que je ne me sentais pas désiré. Vous savez, à 20 ans, vous comprenez les choses différemment, quand on vous dit: on ne sait pas t’offrir de contrat, le Covid a fait des dégâts et que la même semaine le club transfère deux joueurs étrangers avec de gros contrats, tu comprends vite que tu es arrivé au bout de ton process dans le club.

Cette séparation a-t-elle été difficile à gérer?

D’un côté oui car j’avais tissé des liens avec certaines personnes au club et parmi les supporters. Mais d’un autre côté, j’étais soulagé car depuis quatre ans, depuis mon apparition en équipe première, le club avait mis une pression énorme sur mes épaules. Je devais souvent porter cette jeune équipe espoirs à bout de bras et à chaque fois faire des prestations XXL pour très peu recevoir en retour. Je tire un bilan malgré tout positif de ces années passées à Halle Gooik, même si on m’a manqué de respect cette saison.

Comment êtes-vous arrivé au FT Charleroi?

J’avais à peine publié ma fin de collaboration avec Halle Gooik sur les réseaux sociaux, qu’une heure après, plusieurs clubs étaient intéressés par ma venue, dont Charleroi. Mon choix c’est vite porté sur le FT Charleroi pour plusieurs raisons. La première raison étant que je ne pouvais évoluer qu’en espoirs vu la période avancée de la saison. Ensuite parce que le FT Charleroi était en demi-finale de la Coupe de Belgique et qu’ils me voulaient absolument pour aller le plus loin possible. La troisième raison est que je connaissais pas mal de joueurs à Charleroi que ce soit en équipe espoirs ou en équipe première, ce qui devait faciliter mon intégration. Et enfin, car le club est un grand de Belgique avec une histoire dans le futsal belge.

La Coupe de Belgique justement, c’est ce vendredi avec une finale face à Jette. Quelles sont vos ambitions?

Un moment historique pour le FT Charleroi car l’équipe première joue également la finale contre Halle Gooik après avoir écarté le FT Antwerp en demi-finale. Remporter cette Coupe de Belgique est clairement un objectif pour le club mais aussi un objectif personnel. Je veux remporter cette finale avant de rejoindre les rangs de l’équipe première la saison prochaine, comme me l’a annoncé le club.

Vous avez aussi des ambitions avec l’équipe nationale, non?

Je veux faire partie des U19 pour la phase finale de l’Euro qui se déroulera en septembre en Espagne.

Au-delà du futsal, on vous retrouve aussi sur les terrains de football, avec Clabecq.

Durant ma période à Halle Gooik, je ne pouvais pas combiner futsal et football, c’est donc cette saison que j’ai repris le football après l’avoir mis entre parenthèses durant cinq saisons. J’y ai retrouvé beaucoup de têtes connues, dont mes deux cousins. Nous sommes actuellement 3e et une montée en P2 est toujours possible.

Le ballon rond rythme votre vie en permanence?

Je suis également en foot-étude à l’IPAM de Nivelles. C’est un rythme de deux entrainements de futsal et deux entrainements de football par semaine en plus de 8 heures de sport/foot à l’école. Sans oublier le match de futsal le vendredi soir et le match de football en P3 le dimanche. Un rythme de fou (rires).