D3B ACFF: Porcaro à Aywaille, Mangunza pas reconduit à Jodoigne

Démobilisé en cette fin de saison, la RAS Jodoigne prépare déjà activement la suivante. On vient ainsi d’apprendre que Mathieu Porcaro quittera le club en fin de saison pour rejoindre Aywaille. Dans le même ordre d’idées, l’attaquant Brian Mangunza n’a pas été prolongé et ne sera plus Jodoignois la saison prochaine.