Courir et tirer à l’arc? Ça se passe à Marbais ce samedi

Qui connaît le Run and Bow ? C’est en fait un savant mélange de course à pied et de tir à l’arc. Une course en équipe qui se déroule en trois manches pour les adultes et en deux manches pour les enfants. Après chaque tour (4,5/4,5/6 km), le premier participant va chaque fois venir rechercher son équipier pour effectuer le tour suivant. Mais attention, pour pouvoir prendre le départ de la deuxième boucle, il faudra au préalable tirer à l’arc et mettre la flèche dans la cible.