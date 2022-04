Le 30ejogging de la Sainte-Gertrude à Nivelles prendra donc place ce samedi avec deux parcours au programme (4,5 et 10,5 km) et un départ fixé à 15h.

Le parcours champêtre, moyennement vallonné, est inchangé par rapport aux dernières éditions et emmènera les joggeurs jusqu’au golf de la Tournette avant de les ramener au départ par les hauteurs avec une vue plongeante sur la ville et la collégiale par temps clair.

Pour le grand parcours, plus de neuf kilomètres sont asphaltés alors que le reste se compose de sentiers et de quatre tronçons pavés. Mais les connaisseurs savent qu’il faut en garder pour la fin, avec le redoutable "mur" de la Batterie, à 300 mètres de la ligne.

Les bénéfices serviront à l’aménagement de la cour de l’école du Collège.

Il est possible de se pré-inscrire jusqu’à ce vendredi via www.goaltiming.be ou le jour de la course, sur place