Les formalités se déroulent derrière le terrain de foot de Grez-Doiceau, rue du Stampia, avec au programme la possibilité de marche ou de course, grâce aux trois parcours. L’inscription se réalise via le site www.activlife.be , avec un paiement sur place. Des activités annexes sont proposées, comme une garderie et des châteaux gonflables, tout cela étant gratuit, sans oublier un bar et la petite restauration.

Pour de plus amples informations, Thomas Gelin au 0478 82 88 03.