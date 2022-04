Retour réussi pour l’Open du Tori

Trois ans. En raison de la crise sanitaire, le Tori Beauvechain aura attendu trois ans avant de pouvoir tenir son 17eOpen international, ce week-end, au hall sportif de Wavre. De quoi susciter pas mal d’émotions auprès de ses organisateurs et bénévoles. "Depuis le temps qu’on parle de ce tournoi, ça fait plaisir de pouvoir enfin accueillir les judokas , sourit Bernard Tamigneau, le président du club brabançon. Avec tout ce qu’on a traversé au cours des trois dernières années, cette 17eédition de notre Open s’avère spéciale… Il y a de la joie, forcément, mais aussi une certaine forme de satisfaction et de soulagement après la longue attente que l’on a connue. Et de ce que j’ai rapidement pu observer pendant le week-end, je pense que la compétition, avec les bonnes ondes qui l’accompagnent, a aussi fait du bien à beaucoup de monde."