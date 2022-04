"On reçoit Polonia Boitsfort et une victoire nous permettrait d’assurer notre place au tour final , lance Mohamed Riani. Les gars sont impliqués, ils en veulent, et ce serait sympa de prolonger la saison."

Huppaye B

"On joue deux fois le Crossing. Il faut garder la même mentalité que ces dernières semaines si on veut bien terminer la saison et ne pas se prendre deux claques" , espère Christopher Duchêne.

Olivier Noël sera le coach de l’équipe la saison prochaine.

La Hulpe B

Berchem forfait général, La Hulpe B a terminé sa saison. "On disputera peut être un amical sinon les joueurs sont en congé" , confirme Arnaud Lambert.

Rixensart B

"On rencontre deux fois Walhain, on veut terminer sur une bonne note et on construit pour la saison prochaine" , précise Rudy Guns.

Walhain B

"On joue deux fois Rixensart et on voudrait un 3/6 ou 4/6 pour dépasser Ottignies mais le noyau est beaucoup trop restreint et cela sent la fin de saison" , lance Andy Collée.

Stéphanois

"Il nous reste deux matches à jouer sérieusement contre Villers B, en sachant que la pression est retombée et qu’on pourra jouer en toute sérénité" , signale Rénald Pansaerts.