Villers-la-Ville a construit de bonnes bases

Au niveau de l’ambiance, "je suis très impressionnée car on perd toujours des joueuses pendant une saison mais ce n’est pas arrivé à Villers et on a tenu bon collectivement. C’est ce projet fort centré sur les filles et avec beaucoup d’écoute qui m’a attirée ici, précise l’ancienne Chastroise. J’ai commencé à Chastre avec ma sœur, Margaux, mais je n’avais pas vraiment le niveau pour suivre et je me suis alors tournée vers un autre projet. À Villers, on laisse les filles évoluer sans pression, à leur rythme, et nos coaches Patrick Boon et Laurent Herpigny sont nickels car ils font preuve de patience et de compréhension."

Courte défaite contre Ronvau

En ce lundi de Pâques, les joueuses de Villers se sont inclinées 0-2 contre Ronvau. "Franchement, ce n’était pas mal, sourit Maureen Eloy. On voit sur le terrain qu’il y a eu un déclic car mis à part deux moments un peu flous où l’on a encaissé, on s’est battues jusqu’au bout alors qu’on avait tendance à se laisser abattre par le passé, et ça fait plaisir."

Dans les rangs chaumontois, c’était également la satisfaction. "On n’a pas mal joué au foot et peut-être juste un peu trop raté car on a une latte et on rate deux ou trois face-à-face, analyse Guillaume Lengelé (T1). Pour le reste, ce fut un match de fin de saison qui nous a donné l’opportunité de faire tourner l’équipe."