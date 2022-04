Tour final P2: Et si Braine B déjouait tous les pronostics?

Première étapepour Waterloo, Chastre, Villers et Braine B, remporter le tour final de P2B qui débute ce dimanche. Avantage à qui? Difficile de se prononcer.

On a demandé à Christophe Mortier, le coach champion avec Perwez, de se mouiller sur les quatre candidats.

"Ils méritent tous d’être là, et certainement par rapport à ce qu’ils ont montré cette saison. Sans surprise, on retrouve Chastre et Waterloo qui étaient cités dans les favoris avec nous. On ajoute Villers qui a réalisé un gros parcours cette saison et qui aurait sans doute lutté plus longtemps pour le haut du tableau s’ils n’avaient pas connu un gros couac en décembre. Je vois d’ailleurs Villers favori ce dimanche contre Waterloo. Je sais que Waterloo a déjà réalisé de beaux transferts mais veulent-ils vraiment monter, je me pose la question."

Pour Christophe Mortier, le favori du tour final se trouve dans l’autre demi-finale qui opposera Chastre à Braine B. "Chastre est démobilisé et je ne pense pas qu’ils veulent monter. Pour moi, le grand favori des quatre équipes est Braine B. Ils veulent monter en P1 avec leur jeune équipe et réduire un maximum l’écart avec leur D3. Ils recevront certainement un peu d’aide d’un ou deux éléments de la D3, je les vois aller gagner à Chastre puis ce sera un gros derby qu’ils voudront gagner à Waterloo ou un match très intéressant à Villers, une équipe de Villers qui pourrait jouer tous ses matches à domicile et comme Frédéric Balan est un gagnant, attention à Villers. Dans l’autre groupe, je vois Jette émerger."

Le coach de Perwez pointe Braine B – Jette B comme finale du tour final. "Braine propose du beau football, ils nous ont battus comme ils ont aussi battu Chastre, Villers et Waterloo. Braine sera là et on y verra déjà plus clair ce week-end."

Les demi-finales

Chastre – Braine B

Chastre est confiant au moment d’aborder le tour final. "L’objectif de participer au tour final est atteint et tout ce qui viendra maintenant ne sera que du bonus , annonce Hassan Riani. J’entends que Braine veut monter avec ses jeunes mais s’ils veulent le faire, ils devront venir prester chez nous. On n’aura pas facile face à une très belle équipe mais on n’est pas démobilisés, on sera présents et on jouera notre jeu habituel."

Au niveau du tirage, "tout était bon. Un derby contre villers aurait été beau mais jouer chez nous était le plus important."

Du côté de Braine B, "on abordera ce tour final dans un très bon état d’esprit , prévient Pascal Vincken. On est la petite surprise du chef, on n’a pas de pression, et on compte bien profiter au maximum de l’instant présent. On jouera le coup à fond et on se défendra bec et ongles."

Braine B en P1, pourquoi pas… "Le club est prêt à assumer en P1 une équipe de jeunes joueurs. Si je suis content du tirage, oui et non. Chastre nous avait très bien réussis en championnat mais ce sera un autre match dans un contexte différent. C’est chez eux et j’aurais préféré jouer à la maison, même si nos meilleurs résultats l’ont été en déplacement. Le tout sera de gérer les émotions, et ne pas vivre le même genre de finale qu’Anderlecht. Méfiance aussi à cette équipe de Chastre que j’avais citée parmi mes favoris avec Waterloo et Perwez. Ils sont là et à leur place."

Villers – Waterloo

Villers n’a pas à se plaindre de son tirage puisque si l’équipe de Frédéric Balan va au bout du tour final, elle aura disputé ses trois matches à domicile, "sur notre petit synthétique et devant nos supporters" , comme se plaît à préciser le coach.

Première étape: Waterloo, "une équipe qui ambitionnait le titre et qui peut toujours monter via le tour final. Ils disputent un super deuxième tour, on ne sera pas favoris mais tout match est à jouer. On s’y prépare et ce tour final représente une belle récompense de notre saison, sans oublier notre parcours en Coupe de Brabant qui nous a qualifiés pour la prochaine Coupe de Belgique. Un match très intéressant nous attend pour une belle finale entre les deux équipes puisqu’on les avait battus en octobre chez nous alors qu’ils nous avaient battus chez eux au retour. Ce sera la belle, sans Vandamme qui est suspendu."

Du côté de Waterloo, "on veut monter , rassure Olivier Houben. Et cela commence par un match compliqué à Villers mais à ce stade de la compétition, ils le sont tous. Villers n’est pas un cadeau mais pour monter, il faut être le meilleur et savoir battre tout le monde. Depuis trois mois, on est dans une très bonne dynamique et l’idée est de le rester."

Dans les chiffres, Waterloo reste sur un bilan de 31/33, "preuve que l’on veut y aller. En plus, si on passe Villers, les deux matches suivants se joueront à domicile, ce qui serait pas mal."