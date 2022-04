Tour final de P1: Duel d’équipes aux dynamiques opposées

Les Brabançons wallons disposent d’une défense de fer et n’ont plus encaissé de but depuis le 20 mars tout en pouvant s’appuyer sur une attaque mitraillette et un Ernest De Neve De Roden en mode serial buteur. À l’inverse, les Bruxellois ont complètement raté leur second tour (14 points sur 36) et restent sur un inquiétant 0/12. Quand on sait que Grez n’a pas perdu cette saison contre son prochain adversaire (2-2 à l’aller, victoire 0-1 au retour), les perspectives semblent bonnes. " C’est comme une finale de Coupe pour nous et l’objectif est clairement de remporter cette demi-finale. Les joueurs ont faim et veulent aller au bout, peu importe l’adversaire ", commente le Directeur sportif Gérard De Vuyst.

Une rencontre qui se jouera sur le terrain en herbe Ucclois. C’est là qu’est l’os! " Le Sporting et nous avons l’habitude de jouer sur synthétique, la surface de dimanche sera donc clairement un désavantage pour les deux équipes. Je pense que l’équipe qui s’adaptera le plus rapidement à la surface aura les meilleures chances de l’emporter. Nous connaissons bien notre adversaire et ses points forts. Cela va se jouer sur des détails ", note le T2 Fazli Kocabas.

Vincent George: «Remobilisés à 100%»

Longtemps leader de cette P1, le Sporting Bruxelles a finalement dû laisser filer le titre et se contenter d’une quatrième place synonyme de participation au tour final. Les Bruxellois ont terminé le championnat le moral dans les chaussettes. " Les mauvais résultats de la fin de saison sont anecdotiques et résultent d’une grosse déception de la perte du titre ", explique le défenseur central Vincent George. " Nous avons digéré cette frustration et sommes remobilisés à 100% pour aller chercher une montée en D3. "

Grez? "Une équipe difficile à bouger qui pratique un beau football. Je ne suis pas persuadé qu’on verra un match spectaculaire dimanche car la surface de jeu n’avantagera aucune des deux équipes. Je trouve d’ailleurs ce choix de terrain assez discutable car il y avait suffisamment d’autres surfaces plus appropriées. "