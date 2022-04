P2B: C'est l'heure du bilan

Rixensart

Le bilan

"La saison est mitigée avec du bon et du mauvais , remarque Pierpaolo Giunta. On savait que l’équipe manquait d’expérience et si on a été présents dans les matches compliqués, on a perdu trop de points dans des matches à notre portée."

La saison prochaine

Pierpaolo Giunta sera toujours à la tête de l’équipe. Le club vient de transférer Nicolas Maeyens, ancien joueur de Wemmel, Braine, Anderlecht, la RAAL, RWDM, Pepingen et Woluwe Zaventem.

Nicolas Ceusters, Yanko Royen, Joao Pinto et Mamadou Baldé s’en vont.

Wavre-Limal

Le bilan

"J’ai un petit goût d’échec et de trop peu car on devait toujours être dans les cinq premiers , regrette Ronald Michiels. On l’a montré en prenant des points contre tous les premiers et en accrochant deux fois Perwez mais les deux 0/6 concédés face à Mont-Saint-Guibert et Lasne-OhainB nous auront fait très mal. C’est une déception sportive."

La saison prochaine

Cédric Vanton sera le nouveau T1. Wiame et les frères Lucas s’en vont à La Hulpe, Maxime Vanesse à Villers et Julien Ballieux arrête.

Ophain

Le bilan

"On voulait 45 points, on en a 43 et la mission est presque remplie, même si on aurait pu accrocher un tour final qui aurait été la cerise sur le gâteau , lance Romuald Lecocq. La saison est correcte avec un budget restreint et pas mal de nouveaux joueurs."

La saison prochaine

Inchangé, le staff aura un noyau de 23 joueurs +3 gardiens à sa disposition.

Arrivées: Nicolas Minguet, Mathieu Canu (Saintes), Berry Weteto (Rebecq), Beranger Blampain (Lembeek), Antoine Dohogne, Honoré Dolmen, Bryan Thiry (Evere), Tanguy George (Sp. Bruxelles), Jonathan Huby (Genappe), Romain Duquenne (Auderghem), Sean Van Rode (Percke).

Départs: Nicolas Flamant (?), Jordan Resmond (Chapelle), Nicolas Peigneux (P3 Ophain), Oumar Baldé (Rhodienne).

Auderghem

Le bilan

"Si je ne peux pas juger la première partie, on a soufflé le chaud et le froid en seconde avec un championnat qui s’est terminé en roue libre, explique Jean-Claude Delmoitié. J’ai découvert un chouette groupe avec lequel j’ai pris beaucoup de plaisir à entraîner"

La saison prochaine

Jean-Claude Delmoitié aura Fabio Magnoni comme T2 et le noyau prend forme.

Saintes

Le bilan

"Il est mitigé , précise Dorian Nizot. J’ai repris l’équipe en cours de route, des joueurs nous ont rejoints et nos résultats furent en dents de scie durant toute la saison."

La saison prochaine

Dorian Nizot est confirmé comme T1, Jérémie Njock comme T2. Dorian Clément, capitaine de La Hulpe, est la neuvième arrivée actée par le club après celles de Joris Danniau (Zuun), Nicolas Thielemans (Ophain), Damien Casellas, Nicolas Pietrons (Auderghem), Vincent Parello (Stockel), Yannick Van Zele (Dendermonde), Anthony Bongiovanni (Andenne) et Ibrahim Diaz (Forest). Dans le sens des départs, Mathieu Canu et Nicolas Meinguet s’en vont à Ophain. Mehdi Lhkiya, Alassane Barry, Willima Deukam, Lian Godson, Soufiane Benkech, Kevin Ocman et Serge Tamounye s’en vont également.

Lasne-Ohain B

Le bilan

"Il est mitigé avec des points très positifs et d’autres clairement à améliorer , observe Gilles Stephany. On s’est retrouvés dans cette lutte pour le maintien après s’être tiré une balle dans le pied en début d’année. On ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes et c’est une très bonne leçon."

La saison prochaine

Gilles Stephany (T1) et Jerry Berger (T2) poursuivront leur travail. Des arrivées seront annoncées prochainement.

La Hulpe

Le bilan

"Avec Jonathan Cabron, on est arrivés avec l’objectif de sauver le club. Objectif atteint , apprécie Stéphane Vandorpe. On a aussi redonné de la motivation et l’envie au groupe, le football proposé est de qualité et il faudra poursuivre sur cette lancée la saison prochaine."

La saison prochaine

Jonathan Cabron et Stéphane Vandorpe seront toujours à la tête de l’équipe. Aurélien Tuzolana va à Waterloo, Dorian Clément à Saintes. Francesco Latore est aussi sur le départ.

Ils évolueront en P3

Mont-Saint-Guibert

Patrick Longfils parti à Nivelles, Gaël Vanderbrugge arrive comme nouveau T1. Eliott Detry et Joël Abs s’en vont à Sauvenières.

Orp-Noduwez

Un conseil d’administration se réunissait hier soir et on devrait bientôt en savoir plus sur les intentions du club pour la prochaine saison.

Mont-Saint-André

"C’est le calme plat" , lance Stéphane Decock. Au niveau des départs, Quentin Minnoye irait àTaviers avec Axel Delvaux, Julien Richard à Mont-Saint-Guibert, Alex Spletinckx à Vossem et Sébastien Jaumotte à Lensois.