P1: Genappe en favori du tour final ?

À commencer par cette demi-finale de dimanche après-midi face à Net Berchem. Une formation auteur d’un 23/36 au second tour et qui n’a pas forcément réussi aux hommes de Vincent Kohl cette saison en championnat (défaite 1-5 à l’aller et défaite au retour mais qui s’est ensuite transformée en victoire 0-5 sur tapis vert). " Il s’agit effectivement d’une formation qui nous a posé beaucoup de soucis sur les deux matchs , avoue le coach Vincent Kohl. Ils jouent bloc bas et se projettent très rapidement vers l’avant avec des joueurs très doués techniquement et capables de faire des différences. J’ai deux schémas de jeu en tête en fonction de la mise en place tactique adverse mais je ne les vois pas modifier leur système. "

La rencontre se jouera sur terrain neutre, celui en herbe de Lasne-Ohain. Un avantage pour les Genappiens? " Berchem dispose de plus de facilités sur son synthétique, à nous d’en profiter. C’est une demi-finale et ce sera du 50/50. On veut de toute façon aller au bout et pour cela, on doit vaincre! "

Vincent Kohl salue les retours des frères Gasmi et de Van Ophalvens. Des incertitudes planent toujours autour des présences de Brice Brichart, Steens et Fabry.

Christophe Collaerts: «Une équipe capable de tout»

Troisième du classement général, Berchem a réalisé un premier tour extraordinaire avant de lâcher du lest par la suite. Battus à six reprises cette saison (dont deux sur tapis vert), les Berchemois ont notamment courbé l’échine fin décembre face à Lasne-Ohain. " C’est une équipe capable de tout et dans un bon jour, ils peuvent battre n’importe qui , commente le T1 Lasnois Christophe Collaerts. Leur gros point fort c’est clairement leur force de frappe offensive. Ils ont des joueurs rapides et techniquement très impressionnants. Derrière, cela laisse parfois à désirer avec un manque de rigueur au niveau de certains positionnements et un dernier rempart pas toujours très rassurant. La surface de jeu, que je connais bien évidemment très bien, ne leur sera pas favorable et Genappe pourra donc en profiter. "