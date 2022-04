La Pi’Run à Jodoigne a attiré 130 participants

Une importante mobilisation était nécessaire pour l’épreuve, puisque 50 bénévoles ont œuvré pour l’occasion. Tout a été rendu possible aussi grâce à la collaboration de la Providence mais aussi de commerçants locaux.

Du côté des participants, c’était la satisfaction, tant au niveau de l’organisation que des parcours proposés. Pour les podiums, on retrouve sur le 12 km, Louis Gueuning devant Guillaume Levenbergh et Arnaud Dekeuster chez les messieurs. Alors que chez les dames, Emmanuel Drischaert s’est montrée la plus rapide devant Veerle Antonissen et Alice Van Audenhaege.

Pour le 6 kilomètres, on retrouve Baptiste Hanon pour la victoire, devant Thomas Vanruymbeke et Émile Hannaert; alors que, chez les dames, Charlotte Lavigne Delville s’impose devant Léa Lebrun et Charline Dehu.