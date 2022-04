Triplé brabançon wallon sur le Challenge du Brabant wallon à Gentinnes

En ce week-end de Pâques, le Challenge du Brabant wallon fixait son rendez-vous dans la commune de Chastre ce samedi, avec le Jogging de Gentinnes. Un soleil radieux, un terrain plus que sec, et 513 participants qui étaient de la partie pour déplacer la poussière des chemins campagnards locaux. Un parcours relativement plat, avec une petite bosse, théâtre de l’accélération du Chaumontois Romain Paul, de retour après une pause d’un peu plus d’un mois dans les compétitions, en raison d’une blessure. Mais visiblement, le membre des JTP Blancs Gilets n’a rien perdu de sa forme au vu de sa prestation cinq étoiles de ce samedi où il a aisément distancé ses adversaires, en les testant dans la petite montée afin de se rassurer sur sa condition et de se préserver d’un retour éventuel sur la fin, au cas où, en manque de rythme de compétition, il venait à baisser son rythme sur la suite. Mais il n’en a rien été et le Chaumontois a remporté une victoire de plus sur le Chalenge de Patricia et Marcel Denis. Derrière, Guillaume Demeulemeester, actuellement en forme, a pris une seconde place alors que le local François Dupont terminait sur la troisième marche du podium.