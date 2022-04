Au menu des 286 participants (310 inscrits), un jogging nature, puisque les tracés faisaient la part belle aux chemins et sentiers des alentours, avec un fil conducteur, passer par les différents clochers de l’entité grézienne. De quoi donner droit à de superbes points de vue dans les campagnes, avec des petites côtes souvent casse-pattes même si le dénivelé n’était pas équivalent aux Ardennes mais… les Ardennes brabançonnes ont probablement bien plus de charme, c’est en tout cas l’avis des participants de ce lundi. Parmi eux, Dimitry Van Wynendaele. "À la base, j’avoue que je n’avais pas prévu de venir car j’étais inscrit à un trail samedi et je pensais faire le BW à Gentinnes dimanche. Mais jeudi, je me suis légèrement blessé au pied, et du coup, j’ai déclaré forfait pour samedi. Dimanche, cela allait mieux mais je n’ai pas voulu prendre de risques et j’ai attendu ce lundi pour faire une course. J’avais vu sur les réseaux cette épreuve, plutôt typée trail sans en avoir l’appellation officielle, avec une longue distance… Personnellement, je ne me sens bien qu’au-dessus de 14 kilomètres. Le rythme me convient mieux, la distance ne me fait pas peur et je me blesse moins en endurance que sur des joggings où la vitesse est nécessaire. J’ai particulièrement apprécié le tracé proposé par l’organisation, tout comme le côté convivial. Je termine cinquième avec un petit regret, j’ai loupé une flèche sur la fin, alors que je luttais pour le podium…"

Et puis, l’autre atout de l’organisation, c’était la possibilité aux marcheurs de prendre part également à l’événement. Du coup, la compagne de Dimitry a effectué la marche de 8 kilomètres. "C’était vraiment très agréable, une chouette balade dans une superbe région. J’ai même eu l’occasion de voir Dimitry sur le parcours, a une bifurcation!"

Côté sportif, Alexis Matthys et Mélanie Lahaye l’emportent sur le 30 kilomètres, Toni Meiijnaert et Véra Verluyten sur le 16 et pour le 8 kilomètres, Yves Vanderbeeck et Julie Hénin.