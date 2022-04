Buts: Sheppard (1-0, 10'), Verhelst (1-1 et 1-2, 25' et 55'), Bogaerts (1-3, 75').

Jandrain a renoué avec le succès après quatre défaites de rang. "Il y avait beaucoup de sable sur le terrain, ce qui nous a obligés à procéder par de longs ballons sur les flancs, explique Sébastien Dubois (capitaine). Après avoir pris le début de match à la légère, on l’a dominé tout en ratant de nombreuses occasions, mais notre victoire est méritée."

Du côté de Bierges, "on a livré dix premières minutes excellentes où l’on mène grâce à une superbe volée de Sheppard et puis plus rien, regrette Sébastien Goossens (T1). Dommage car on aurait pu faire mieux dans un match à notre portée. Celui de mercredi dernier contre Grez (défaite 0-8, NDLR) était d’un autre niveau car il n’y avait pas photo avec, aussi, beaucoup de joueurs de réserve."

Genappe B 5 Mélin 1

Buts: Zagubien (1-0, 15'), Belguenani (1-1, 16'), Verachtert (2-1 et 3-1, 25' et 46'), Zagubien (4-1, 55'), Robeyns (5-1, 75').

Grâce à son 15/15, Genappe reste dans la course au tour final. "Ce fut un très bon match de notre part, savoure Gary Illegems (T1). Le score aurait pu être plus lourd si on avait mieux fini nos occasions, mais on est resté bien en place et on a affiché la même envie en deuxième mi-temps où l’on a déroulé. On profite de cette bonne spirale et on va jouer notre carte à fond."

Chez les visiteurs, "ce fut un off-day de toute l’équipe, remarque Benoit Lamine (T1). Les absences nous ont fait beaucoup de mal et on n’a ja mais su rentrer dans le match. Du coup, on ne pouvait rien revendiquer face à un adversaire qui a été plus fort, qui a affiché plus d’envie et qui avait plus de gnac."

Chastre B 3 Jodoigne B 2

Buts: Legrand (1-0, 12'), Brandt (1-1, 20'), Legrand (2-1, 39'), Traoré (2-2, 47'), Engels (3-2, 75').

Deux succès en quatre jours pour Chastre. "Jodoigne fut un peu le même match que jeudi face à Incourt (6-1) où l’on n’a pas assez concrétisé en première mi-temps , souligne Nicolas Bontemps (T1). On a de nouveau eu cinq ou six occasions nettes et on leur offre deux goals. Là, notre adversaire a pris le jeu à son compte, puis ça s’est équilibré, on a de nouveau eu des occasions et on a su tenir le score à 3-2. Ce fut un chouette match avec pas mal de U17 des deux côtés et je pense que notre victoire est méritée."

En face, "ce n’était pas bon du tout, déplore Johan Grommen (T1). On a raté beaucoup d’occasions et cela manquait surtout d’en vie de jouer. Certains sont occupés à zapper la fin de championnat et je ne l’accepte pas!"

MSG B 0 Perwez B 5

Buts: Bertrand (0-1, 23'), Meunier (0-2, 32'), Barragan (0-3, 82'), Candeloro (0-4, 87'), Barragan (0-5, 92').

Défaite un peu trop sévère pour les Guibertins "car même si Perwez a marqué deux fois, on a livré une bonne première mi-temps où l’on aurait mérité un but, estime Jérôme Bulinckx (T1). On a sombré dans les dix dernières minutes car on a fini à dix à cause d’un blessé, mais on aurait pu les ennuyer jusqu’au bout en marquant ce petit goal."

21/24 pour Perwez qui s’est emparé de la quatrième place. "Un beau match de foot avec une belle opposition et un adversaire qui aurait pu marquer l’un ou l’autre goal, résume Hicham Zougagh (T1). On débute bien et on arrive à marquer deux fois et, à 0-2, on sauve un ballon sur la ligne avant la pause. Après avoir raté un penalty, le match a été plié quand ils ont terminé à dix."

Beauvechain 4 Huppaye 1

Buts: Willaert (1-0, 19'), Champion (2-0, 55'), Mathot (3-0, 58'), Biyanga (4-0, 72'), Somme (4-1, 80').

Beauvechain reste dans la course au tour final. "Je suis très content de mes joueurs car nous n’étions pas morts mathématiquement et on a fait le match parfait aux niveaux envie et occasions, sourit Jabran Albahtouri (T1). Le match aurait dû être plié à la pause mais on n’était pas à l’abri et, après un quart d’heure de feu d’Huppaye à la reprise, on est repassé au-dessus."

Les Huppaytois (4 points sur 12) n’y arrivent plus. "Je craignais cette fin de saison et ça se précise car ce fut mauvais dans tous les secteurs de jeu, souffle Marc Warnant (T1). On a été apathique dans les duels en première période, ce fut encore pire en seconde où l’on prend quatre buts en 25 minutes, et on n’a joué que le dernier quart d’heure."

Incourt 3 Stéphanois B 2

Buts: T. Hoedenaeken sur pen. (1-0, 20'), Pierquin (2-0, 37'), Fontaine (2-1, 65'), Pierquin (3-1, 75'), Dechamps (3-2, 92').

Après la lourde défaite en semaine (6-1), joli succès des Incourtois ce samedi. "On a très bien joué pendant 60 minutes à Chastre où l’on méritait même d’être devant, avant de prendre cinq goals en 15 minutes, indique Gaëtan Degroot (T2). Ici, notre victoire est logique avec une très bonne première période et une seconde un peu moins bonne, mais on a bien contrôlé le match."

En face, "notre première mi-temps n’était vraiment pas bonne, constate Ronald Pigeon (T2). Notre adversaire mène 2-0, on remonte bien et on parvient à faire 2-1, puis on prend le 3-1 en contre. Je suis déçu du résultat mais Incourt était mieux en place par rapport à l’aller tandis que nous avons gaspillé pas mal d’occasions."

Ronvau 4 Walhain 5

Buts: Ducornait (0-1, 25'), Leroy (1-1, 46'), Ingberg (2-1, 50'), Schumacker (3-1, 60'), Tahraoui (3-2, 65'), Ba. Koninckx (3-3, 70'), Christophe (3-4, 75'), Joiret (3-5, 85'), Fernandez (4-5, 89').

Walhain a inversé la tendance pour gagner son dernier match. "On l’a entamé avec un peu de laxisme puis on est revenu en seconde période avec de mauvaises intentions et l’adversaire a pris le dessus avec une erreur du gardien sur le 3-1, raconte Mathieu Michielsens (T1). Mais pour l’une des premières fois, on a eu du caractère et un sursaut d’orgueil."

Côté local, "on est battu à cause d’une erreur de coaching de ma part, avoue Laurent Godelet (T1). On est mené 0-1 à la pause après avoir eu deux lattes puis on est bien revenu dans le match mais, à 3-1, j’ai voulu pénaliser un joueur non présent la semaine passée en le sortant et ça s’est retourné contre moi."