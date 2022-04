(18-25, 19-25, 14-25).

CHAUMONT : Héloise Winand, Clara Dewigne, Zoé Vandamme, Louise Radelet, Alexianne Belemans, Estelle Neumann, Alicia Collignon, Emma Lemajeur, Lilou Halasz, Lena Freixo Goncalves, Alyssia Renier.

Une délégation de Limal/Ottignies s’était rendue à Chaumont dimanche en espérant que les Chaumontoises puissent faire chuter Nalinnes, équipe avec laquelle Limal/Ottignies lutte pour le titre en promotion série B.

Les Limaloises ont un point d’avance sur leurs adversaires qu’elles rencontreront vendredi prochain à Nalinnes.

Limal/Ottignies avait souffert à Chaumont, ce ne fut pas le cas de Nalinnes dimanche. " Les Chaumontoises s’alignent sans Manon Hubeau. Elles n’ont donc pas la possibilité de gagner le match ", indiquait Alain Baugniet, entraîneur de l’équipe limaloise, présent au match.

" Manon Hubeau est en vacances ", précisait de son côté Marie Moons, la coach des Chaumontoises.

Les visiteuses ont gagné le match, sans difficulté. " Mais nous n’avons pas fait un bon match , signalait Jérôme Spenders, coach de Nalinnes. Nous devrons élever notre niveau de jeu si nous voulons gagner le match pour le titre vendredi soir contre Limal/Ottignies , lançait-il à l’issue du match à Chaumont. Je me méfiais de ce déplacement. C’est vrai que l’absence de Manon Hubeau à Chaumont a joué en notre faveur. De notre côté, nous avons eu les vacances. La semaine dernière, les entraînements ont été perturbés ", poursuivait Jérôme Spenders.

Celui-ci quittera la direction de l’équipe de Nalinnes la saison prochaine pour entraîner la nationale 2 dames de Limal/Ottignies. " Même si nous sommes assurés de la montée, j’aimerais quitter Nalinnes avec un titre en poche ", soulignait-il.

Quatre joueuses en nationale 2

De leur côté, les Chaumontoises n’ont pas non plus livré un bon match, excepté la jeune Alexianne Belemans, trop peu sollicitée. " Nous avons eu moins de présence aux entraînements suite aux vacances , indiquait la coach Marie Moons. En plus de Manon Hubeau, Élisabeth Denef était aussi absente ."

Les Chaumontoises préparent la saison prochaine. " Quatre joueuses du groupe, Estelle Neumann, Manon Hubeau, Héloise Winand et Alexianne Belemans rejoindront le groupe de nationale 2. Toutes, sauf Estelle Neumann, ont moins de 18 ans. Elles pourront donc continuer à jouer dans plusieurs équipes ", indique Marie Moons.