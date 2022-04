Quarts temps: 18-40, 20-37, 13-23, 13-21.

BC BRAINOIS: Maeter 14, Debienne 8, Th. Fumière 2, G. Fumière 4, Polspoel 0, Minne 7, Verhulst 0, Van Camp 18, L. Fumière 6, D. Fumière 0, Cognoul 5.

Toujours en problème d’effectif, avec encore une fois les renforts de toute la famille Fumière, le BC Brainois n’a pas eu du tout l’occasion de défendre ses chances face au second du classement. Le score du premier quart en dit suffisamment long (18-40) sur ce match qui s’est joué à sens unique et qui s’est conclu sur un score de NBA. Cette défaite n’a rien de rassurant pour les Brainois car, dans le fond du classement, ils ne sont pas à l’abri d’un retour tonitruant du RPC Anderlecht et même du BC Genappe Lothier. Pour complètement se rassurer, les Brainois devront prendre encore trois points soit contre Koekelberg, soit contre le BC Genappe Lothier, lors du dernier match de championnat.

Braine 2001 100 Ganshoren 98

Quarts temps: 28-27, 21-16, 26-26, 25-29.

BRAINE 2001: Minnen 15, Vincent 12, Chrétien 6, Baeyens 8, Toubeau 21, Vandercammen 1, Modestus 6, Timmermans 2, Vermylen 10, Willems 5, Debienne 14.

Le match pourrait se résumer comme un concours de shoots à trois points. Du côté de 2001, on a empilé 14 tirs primés et du côté de Ganshoren seulement… 13. C’est sans doute cette petite dose d’adresse en plus qui a permis aux Brainois de signer un succès important dans la course aux play-off. "Très bonne et importante victoire de mon équipe qui a livré une prestation 5 étoiles en attaque, résume le coach de 2001, Maxime Depuydt. Nous avons vraiment joué le match qu’on se devait de jouer pour s’imposer. En défense, on sait que c’est difficile d’arrêter un gars comme Kevin Ona Embo qui nous a mis 38 points à lui seul. Mais tout seul on gagne très rarement un match. Dans l’ensemble, mes gars ont vraiment bien respecté mes consignes. Et cela a plutôt bien fonctionné. Si nous avions été un peu plus organisés et surtout lucide en fin de match, nous aurions sans doute pu l’emporter avec un plus gros écart. Mais bon, comme souvent cette saison, on s’est encore fait peur en toute fin de match."

Ce succès permet aux Brainois de se rapprocher de la qualification pour les play-off. " Effectivement, ce succès nous en rapproche et il nous permet de mettre un gros pied pour coincer la porte de ces play-off. Pour être sûr d’en être à 100%, nous devrons confirmer notre place, chez nous, contre FBI, lors du dernier match de championnat. Sauf si nous créons l’exploit de nous imposer samedi à Uccle Europe. Ce qui n’est pas du tout certain vu la qualité de cette équipe, une des meilleures du championnat", conclut le coach de 2001.

Speedy MSG 20 The Runners 0

Les Runners, derniers du classement, ne se sont pas déplacés pour ce match. Ils prennent donc un score de forfait qui fait bien évidemment les affaires des Guibertins.