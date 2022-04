Loïc Dewit, face à ses anciens équipiers brainois, est déchaîné. Il fait un premier écart. "Nous débutons mal le match, avec trois pertes de balle directement sanctionnée par un 0-7, explique Gianni Maren, le coach des Castors. Il a fallu du temps pour mettre la machine en route et pour recoller au score."

Cette remontada, dans un premier quart temps à l’avantage des Genappiens, permet aux Castors de prendre l’avance en toute fin de quart temps (20-19).

Les deux équipes jouent sur leurs points forts offensifs. Szylkrot se met en évidence du côté des Castors et Ilongo fait pareil du côté de Genappe. Cela donne un intense chassé-croisé pendant six minutes. " Nous avons ensuite changé de tactique en défense et cela nous a permis de prendre 4 points d’avance (43-39). "

Mais Kalala atténuera cet écart avec un ultime panier on the buzzer (43-41). Ce derby endiablé, joué dans un excellent esprit, avec quelques solides duels allait basculer en seconde mi-temps. " Si nous voulions remporter ce match, la consigne, dans le vestiaire, était de resserrer la vis défensivement, ajoute le coach des Castors. C’est ce que l’on a bien fait au début du troisième quart."

Les Castors multiplient les stops défensifs mais ils gaspillent un peu trop de paniers faciles en attaque. Et c’est 55-50 à la demi-heure.

Les Castors prennent vraiment le dessus et l’écart monte à +9. Quentin Schiettecatte avec un triplé au périmètre ramène Genappe à 65-63. Mais ce seront là les derniers points inscrits par Genappe. "On plante un 6-0 en contrôlant bien les dernières attaques pour aller chercher cette victoire, jubile le coach des Castors. C’est une victoire très importante car elle nous rapproche d’une place en play-off. Il ne nous en manque plus qu’une pour confirmer cela."