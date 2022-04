Le titre suprême en P3C pour le Stéphanois

Mais le début de rencontre ne s’est pas passé totalement comme prévu. Un peu de pression, un peu d’impatience, les joueurs de Rénald Pansaerts ont eu du mal à rentrer dans le match et à se créer de franches occasions. Mais après quinze minutes de jeu, Michael Clément ouvre le score et détend l’atmosphère générale.

Un score qui n’évolue pas jusqu’à la seconde mi-temps. Les Stéphanois se sont concentrés pendant la pause et sont revenus sur le terrain avec d’autres intentions. Une volonté qui les amène à doubler le score quelques minutes avant l’heure de jeu par Stevie Mortier. Sentant que le titre se rapproche de plus en plus, le collectif stéphanois montre leur intention de gagner en beauté et pousse offensivement.

Un choix tactique payant puisqu’en moins de dix minutes, Cédric Schauwers, Stevie Mortier et Guillaume Helm marquent consécutivement pour atteindre un score de forfait.

Au coup de sifflet final, c’est la libération. Les supporters hurlent de bonheur et la joie explose sur le terrain, à commencer par le capitaine du jour Nicolas Hemelhof. "C’est un jour de fête attendu depuis quelques semaines. Ce n’est clairement pas notre meilleur match de la saison, mais le résultat est là. On est en P2 et ce n’est que du bonheur."

Petite déception du côté de Noah Dequenne, qui voulait terminer sa très bonne saison (36 matchs, 13 buts) en beauté. "J’aurais voulu marquer honnêtement. Mais ce n’est pas le plus important. Cette victoire, c’est le résultat d’un long travail. On a pris le temps de se connaître durant toute la saison, notamment les jeudis à la buvette. C’est des super humains, les joueurs mais aussi tout le club. C’est un groupe incroyable, tout le monde se bat l’un pour l’autre. On le mérite je crois."

Un entraîneur très fier de ses troupes

Un avis partagé par le coach Rénald Pansaerts. L’entraineur est fier de ses joueurs et ne l’a pas caché pour ce jour de fête. "C’est l’ADN du groupe. On est parti de quasiment zéro, mais c’est ce qui a aussi fait que nous sommes champions. On a gagné le championnat grâce à un collectif, grâce à une équipe bien balancée entre maturité et jeunesse. Ils sont heureux et je suis content pour eux" , dit-il avant d’aller se chercher un verre de champagne bien mérité.