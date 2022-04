Quarts temps: 28-14, 18-21, 27-13, 19-16.

CASTORS BRAINE: 36/66 (5x3), 15/20 LF, 40 reb., 20 ass., 17 ftes. KONIG 16, RAMETTE 8, Balaban, Hering 1, Kapenga 2, HAMILTON 10, BEREZHYNSKA 16, Lindstrom 8, Dornstauder 24, LISOWA 7.

LIÈGE PANTHERS: 27/56 (3x3), 7/16 LF, 26 reb., 11 ass., 15 ftes. Tremblez 4, Owona, LEBLON 8, Borlée, DESCAMPS 2, Cop, Peeters 9, Schwarz 16, De Waleffe, BREMER 6, ROTBERG 4, MAES 15.

Vainqueur à Liège (46-84), Braine a récidivé devant 500 personnes ce samedi soir et se place pour la finale des play-off de la Top Division Women 1.

Après 11 secondes à peine, Konig avait déjà fait mouche à distance et montré toute la détermination brabançonne.

Dans le coup en première mi-temps (46-35) après avoir compté 17 points de retard (43-26), les Panthers ont toujours eu voix au chapitre mais se sont fait décramponner progressivement en seconde mi-temps (46-29). C’est dans le secteur intérieur que Braine a le plus causé des soucis avec un trio Berezhynska – Dornstauder – Hamilton insatiable: 92-64.

Dans l’attente du nom de son adversaire (Malines mène 1-0 avant d’accueillir Namur ce dimanche), Braine connait déjà son agenda de la finale (la huitième pour les Castors) avec un déplacement initial samedi prochain. Le second match sera joué à Braine le mardi 26 avril. Une belle éventuelle aurait lieu le vendredi 29 (à Braine).

"On fait une saison magnifique , observait Pierre Cornia au coup de sifflet final. Sans tour intérieure, il était difficile de rivaliser avec les Castors. C’est mon petit regret de ne pas avoir pu compter sur un effectif complet. Mais je suis très heureux de notre prestation et de notre engagement car avec nos jeunes, on a déjà préparé la saison prochaine. Ce jour, deux joueuses U16 et trois U19 ont été alignées. Ce dimanche, six filles de ce soir joueront en U19."