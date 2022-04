Le MTB Team Spirit s’exporte bien

Sur un circuit très physique et glissant, plusieurs coureurs ont réalisé de belles performances. C’est le cas de pilotes du MTB Team Spirit de Perwez qui avait fait le déplacement avec un petit comité. Une délégation prête après un stage d’entraînement sur ses terres durant la semaine précédente où la météo peu clémente a obligé les jeunes à travailler une série de points, dont les conditions difficiles. En course, très polyvalent, Sacha Bernard n’a pas laissé passer l’occasion de briller en s’imposant chez les plus jeunes alors que son équipier Thelio Goossen prenait la cinquième position. Chez les benjamins, Arthur Goossens a pris bonne quatrième place alors que son équipier Adrien Leclaire termine 14e. En cadette, Élisabeth Ullens monte sur le podium avec une troisième place tandis que, chez les espoirs, Samuel Kerremans est neuvième. Pour rappel, le MTB Team Spirit espère sélectionner plusieurs de ses coureurs pour le Trophée de France des Jeunes Vttistes et dès lors, privilégie les compétitions plus techniques. En France, c’est le cas!