Quarts temps: 9-21, 12-20, 14-21, 11-22

LIÈGE PANTHERS: Tremblez 3-2, Owona 0-0, LEBLON 4-0, Borlée 0-5, DESCAMPS 0-0 Cop 0-0, Peeters 4-2, Schwarz 4-3, De Waleffe 0-4, BREMER 0-2, ROTBERG 2-5, MAES 4-2

CASTORS BRAINE: KONIG 15-5, RAMETTE 3-2, Balaban 0-5, Hering 0-2, Kapenga 0-2, HAMILTON 2-3, BEREZHYNSKA 2-9, Lindstrom 10-5, Dornstauder 4-4, LISOWA 5-6.

Les plus beaux contes de fées n’ont pas toujours une fin heureuse! Or, avec les moyens qui sont les leurs comparés aux plus grosses écuries du championnat, le parcours des Panthers Liège (quatrièmes deux années de suite à l’issue de la phase classique), tient du véritable conte de fée.

Pas étonnant dès lors que le réveil ait été douloureux face à l’ogre brainois, ce jeudi soir, à l’occasion de la première manche des demi-finales des play-off. Les filles de Pierre Cornia ont pu se rendre compte de visu du fossé qui sépare le sub-top du véritable sommet.

Face aux kilos de muscles et aux sept étrangères alignées par le club brabançon, il est clair que les Liégeoises n’étaient pas de taille à rivaliser, surtout privées de leur ancrage intérieur (Bee Brewer et Julia Franquin, blessées) et de leur meneuse Natacha Doppée (arrêt pour raisons médicales).

D’emblée, les Brainoises imposaient un pressing haut et très physique qui empêchait littéralement le jeu des Liégeoises de se mettre en place et coûtait à ces dernières un 0-7 prémonitoire. Prises à la gorge, dépassées par le défi physique, les Panthers multipliaient les pertes de balle (14 avant le repos!!!) dont se gavait, entre autres, une insolente Aislinn Konig.

Après 9-21 (10e), le second quart-temps était du même tonneau, qui permettait aux Castors de rallier les vestiaires déjà nantis de 20 longueurs d’avance (21-41).

Les Liégeoises buvaient même le calice jusqu’à la lie quand leur intérieure Jaleesa Maes, dont c’était sans doute pour l’occasion le dernier match au Bois St-Jean, devait se retirer peu après la reprise, victime de vertiges.

Dans ces conditions, et avec l’obligation pour Cornia de lancer des juniores face à des pros, seule l’ampleur de l’écart final restait du domaine de l’incertitude.

Si Frédéric Dusart, le coach brainois, se montrait satisfait – "Nous avons abordé ce match avec sérieux et concentration. La défaite contre Namur a été une piqûre de rappel et depuis nous sommes beaucoup plus dures à l’entraînement comme en match" – son collègue Pierre Cornia affichait bien sûr des sentiments plus mitigés en se déclarant "à la fois un peu déçu de l‘écart, mais avec tous ces contretemps c’est fatal, et très satisfait de ce qu’ont montré ce soir quelques (très) jeunes que j’ai dû envoyer au feu face à ce qui se fait de mieux en Belgique!"