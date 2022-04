Esteban Salido (RCS Brainois): «La présence de Silvio Proto était un vrai plus»

Aux côtés de l’ancien portier du Sporting d’Anderlecht, plusieurs gardiens et formateurs ont encadré au mieux de jeunes gardiens pour tenter de les faire progresser au travers de conseils avisés.

Une première collaboration avec Silvio Proto appréciée par Esteban Salido. "La présence de Silvio Proto était un vrai plus pour les enfants mais aussi pour les autres coachs et formateurs. Contrairement à d’autres stars qui annoncent leur présence à un stage et ne font que passer quelques minutes pour deux ou trois photos, Silvio était présent tous les jours et sur le terrain. Il a donné lui-même plusieurs exercices, de quoi offrir un super souvenir aux enfants mais aussi un apprentissage extraordinaire", débute le responsable de la Goalkeepers University, l’académie de gardiens créée à Braine.

Cette collaboration, elle est née assez simplement. "Nous sommes pratiquement voisins et Silvio jouait en Italie avec la marque de gants que je distribue. Je l’ai un jour appelé pour lui parler de mon académie, on s’est vu et on s’est directement bien entendu. On a évoqué un projet commun d’académie de gardiens dans le futur mais on a d’abord voulu créer un premier événement ensemble avec ce stage. Un moment que Silvio m’a confié avoir adoré."

Au total, 48 enfants âgés de 7 à 18 ans ont participé à cette semaine de stage réservée aux gardiens. "Nous avons travaillé plusieurs aspects du poste de gardien de but, le tout encadré par un préparateur physique et un kiné. Enfants comme parents étaient enchantés de cette semaine."

«Les gardiens accrochent à notre méthodologie de travail»

À l’image d’une académie qui tourne bien. "Nous avons lancé l’académie il y a deux ans, les retours sont excellents et les gardiens accrochent à notre méthodologie de travail. La progression est assez fulgurante et tous repartent en club avec un vrai plus dans leur apprentissage."