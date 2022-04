Droeven (ex-Perwez) futur T1 du FC Saint-Josse

À Saint-Josse, Philippe Droeven débarque dans un club qui ne cache jamais ses ambitions et aura certainement à cœur de jouer les premiers rôles en P1 la saison prochaine. "Il faudra construire une équipe en s’appuyant sur la colonne vertébrale existante, améliorer ce qui doit l’être en trouvant les profils qui correspondront le mieux à ce groupe. La direction a déjà débuté ce chantier afin d’aligner la meilleure équipe possible."

Ambitieux, Philippe Droeven le sera également. "Le club est ambitieux, comme beaucoup le seront la saison prochaine. La direction de Saint-Josse sait où elle s’est trompée cette saison et pourquoi elle n’a pas pu obtenir au minimum le tour final. C’est clairement une déception pour eux de ne pas avoir atteint leurs objectifs et je sens beaucoup de motivation au sein du club pour les atteindre la saison prochaine."

Rejoindre Saint-Josse, c’est aussi l’occasion pour l’entraîneur de retrouver un terrain qui lui manquait tant. "J’avais décidé de stopper l’aventure avec Boitsfort pour endosser un rôle de directeur sportif à Perwez. Mais avec le recul, je me rends compte que je n’aurais pas dû quitter Boitsfort, c’était une erreur. Je pensais vivre autre chose à Perwez mais je suis arrivé dans un club où tout était déjà en place, où l’équipe première tournait bien et j’avais donc l’impression que je ne pouvais rien leur apporter."

Coacher, une véritable passion pour Philippe Droeven. Un métier dont il aime discuter avec son ami Felice Mazzù. "Coacher fait partie de moi. Je suis régulièrement en contact avec Felice et il me dit souvent qu’une fois que c’est en vous, on ne peut plus l’enlever. Et il a raison. Ces discussions sont aussi l’occasion de se remémorer nos années White Star, une époque de laquelle je garde encore beaucoup de contacts et que l’on évoque souvent quand on se retrouve."