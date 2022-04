Coupe du Monde universitaire : la nageuse de l'Aquani Nivelles Marine Harzé termine quatrième du 200 mètres bi-palmes

"Les pays comme la Russie, la Biélorussie ou encore l’Ukraine n’étaient pas représentés pour les raisons que l’on connaît. Les Chinois ne sont pas venus non plus. Il y avait néanmoins du niveau avec 80 universités présentes, venues de 20 pays , explique Dominique André, responsable de l’Aquani Nivelles, parti avec l’athlète pour ces championnats. Tout s’est merveilleusement bien passé. Marine a participé à quatre courses. Elle a loupé la première. Mais après avoir pris ses marques lors de cette course initiale, elle a très bien nagé."

Deux finales, en 200 et 400 mètres bi-palmes

Marine Harzé a signé une excellente quatrième place en 200 mètres bi-palmes.

"Elle a réalisé le sixième temps en éliminatoire. Elle a réussi une course magistrale en finale, elle m’a épaté. Elle a terminé quatrième. Elle a été troisième durant la course mais elle a craqué sur les derniers cinquante mètres. C’est normal. Elle s’entraîne deux fois par semaine en nage avec palmes. Elle manque de volume d’entraînement et le niveau était en plus très relevé. La troisième place était inaccessible, elle échoue à 1’’50 du podium" , poursuit Dominique André.

La jeune Liégeoise s’est également qualifiée pour la finale du 400 mètres bi-palmes.

"Elle était cinquième en éliminatoire et elle a refait la cinquième place en finale. Marine a en outre battu son record personnel sur 100 mètres surface où elle termine à la neuvième place, à plus d’une seconde de la finale."

Championnats du monde de sauvetage et nage avec palmes

Marine Harzé s’est inscrite au club de l’Aquani Nivelles pour améliorer sa technique de nage avec palmes pour les compétitions de sauvetage qui reste sa discipline favorite.

"Elle va tenter de se qualifier pour les championnats du monde de sauvetage qui auront lieu en septembre et octobre 2022. Nous allons aussi essayer de la qualifier pour le championnat du monde de nage avec palmes. Ils ont lieu en juillet en Colombie" , signale encore Dominique André.