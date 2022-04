Beaucoup d’enseignements pour les stagiaires

La pratique a permis aux quinze participants de travailler leur position de course et la foulée. "Le but, c’est de prendre du plaisir derrière notre chien et c’est bien de savoir comment faire pour en prendre encore plus. Même lorsqu’on fait de la compétition, la seule préoccupation est de prendre du plaisir et de faire plaisir à notre animal. Si la performance suit, tant mieux mais même Antony le Moigne ne prend pas le départ pour gagner, seulement pour permettre à son chien de s’exprimer du premier au dernier mètre en le freinant le moins possible."

C’est aussi le moment où le participant au stage peut régler et tester du matériel. "Car le canicross, ce n’est pas juste un coureur et un chien, il faut du matériel adapté pour permettre au chien de nous transmettre son énergie sans qu’il se blesse. Les chiens ont une très forte résistance à la douleur et quand ils le montrent c’est trop tard donc à nous d’anticiper cela."

Quant à la théorie, les stagiaires ont eu droit à des explications sur l’entraînement du chien. "Il faut faire attention aux chaleurs car le chien n’a pas la même facilité que l’humain à thermoréguler. Il était aussi question de savoir comment bien le muscler car un chien musclé est un chien protégé. C’est comme nous. Si tu ne cours jamais et que demain, tu vas faire un kilomètre à fond, tu vas te blesser."

L’alimentation du chien a enfin été abordée et surtout son hydratation. "Ceux pour qui c’était le premier stage ont appris plus qu’en plusieurs années de pratique! Ceux qui ont déjà fait celui-ci continuent à apprendre des choses. Beaucoup d’enseignements à tirer le temps d’un week-end donc et que des bons tuyaux pour que notre chien soit le mieux possible dans ses coussinets."