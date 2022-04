Basket-ball (P1) : « Encore trois matches pour garder le rythme », indique Alex Sempels, du Speedy MSG

À ce stade, Uccle Europe, Anciens 13 et le Speedy sont mathématiquement qualifiés. Les autres (Braine 2001, UAAE, RPC Anderlecht) doivent encore acter cette qualification.

Samedi à 21h, le Speedy accueille les Runners, d’ores et déjà condamnés à la descente.

Pour une fois Alex Sempels le coach du Speedy, pourra compter sur tout son noyau. "Effectivement, tout le monde sera présent , se réjouit le mentor des Guibertins. Bien que notre adversaire soit déjà condamné, je n’ai pas envie de prendre ce match à la légère. Je veux qu’on joue ce match sérieusement car si nous sommes bien qualifiés pour les play-off, nous attendons encore d’autres infos. Normalement, si rien ne change d’ici la fin du championnat, on jouera Ancien 13 qui aura l’avantage du terrain. Autant dire que nous ne partons pas favoris dans cette demi-finale mais chaque match est à jouer . En attendant, nous avons encore 3 matchs à jouer et on va se concentrer là-dessus pour garder un bon rythme."

À 20h 45, le BC Brainois accueille Uccle Europe. Nicolas Piron, en vacances, ne pourra pas être présent pour coacher son équipe et le secrétaire du club sait que ce ne sera pas le match le plus facile de l’année pour son équipe. "Le match s’avère en effet très compliqué face à un des ogres de la série… Nous faisons face à de très nombreuses absences, avec certains joueurs à l’étranger, et de nombreuses blessures. Nous allons encore devoir composer avec de nombreux valeureux joueurs de P3, dont le trio de la famille Fumière. Finalement, ils auront presque fait une double saison en jouant à la fois avec notre P3 et notre P1. Je ne peux d’ailleurs que les remercier pour leur implication tout au long de la saison…"

Dimanche, Braine 2001, à 16h30, reçoit Ganshoren. Les Brainois n’ont pas le choix: pour assurer leur place au tour final, ils doivent s’imposer.