Nivelles n’étant plus vraiment concerné, au contraire de Gand, Phivos Livaditis, le coach de Nivelles, s’attend à une chaude réception: "Ce match, c’est un peu comme celui de la semaine dernière. On va encore chez un adversaire que nous avions battu (63-62), un peu à la surprise générale. Ce sera d’autant plus compliqué car dans le dernier quart de ce match aller, les Gantois avaient été frustrés par l’arbitrage. Nous sommes donc attendus de pieds fermes avec, j’imagine, des intentions de revanche. Je m’attends donc encore à un match un peu difficile, à l’instar de celui que nous avons connu la semaine dernière à Gistel."

Vincent Renard, en vacances, ne fera pas ce déplacement. "Cela fait quelques semaines que nous ne sommes plus jamais au complet mais ce sont les aléas d’un championnat sans intérêt, tel qu’il se joue actuellement. Ce n’est pas grave et je ne tiens pas la moindre rigueur à mes joueurs qui sont absents. Il n’y a pas, en effet, vraiment grand-chose à jouer à part un peu jouer pour notre fierté. On va quand même essayer d’aller de l’avant à Gand. Nous avons d’ailleurs mis un objectif avec l’équipe: faire un 2 sur 3 pour finir la saison et ainsi remonter un peu dans le classement, question de fierté."