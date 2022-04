P3D Tour final : Mélin peut éliminer Genappe de la course

Mélin pourrait éliminer Genappe B de la course et même valider son billet pour le tour final ce week-end. « C’est un match important et il nous faut un bon résultat car on jouera ensuite deux fois Huppaye, prévient Benoît Lamine (T1). Genappe sera un match difficile d’autant qu’on sera un peu déforcé et on jouera peut-être différemment, mais on essayera de faire quelque chose. » Bernard et Despeghel sont suspendus.