Bouquiaux (AFC Braine): «Le triplé de samedi, c’était le clou du spectacle»

Une confiance indispensable pour cet infirmier de vingt-cinq ans résidant à Petit-Rœulx. "Je suis quelqu’un qui a assez peu confiance en moi. Après sept années à Nivelles, j’avais besoin de nouveaux horizons et d’un nouveau challenge. Quand je suis arrivé à l’AFC, il y a deux ans, ça a pris du temps mais là, je me sens de mieux en mieux au sein du groupe et avec Fabrice (Deman, le T1). C’est compliqué avec mon boulot au niveau des horaires, mais j’essaye d’être présent un maximum aux entraînements."

Sportivement, "le clou du spectacle fut de mettre un triplé samedi. J’inscris le premier goal sur penalty où j’ai pris mes responsabilités, je suis dans le rectangle sur le deuxième et c’est encore un penalty sur le troisième. Je me sentais vraiment bien dans ce match!"

À trois matches de la fin, "je trouve qu’on a plutôt réalisé un beau parcours. On espérait être un peu plus haut dans le classement, mais la saison a été longue et faite de hauts et de bas. On a battu Waterloo et perdu contre de plus petites équipes parce qu’on se mettait à leur hauteur. On a, parfois, pas mis les bouchées doubles et ces matches ne nous ont pas porté chance. Après, au niveau de l’ambiance, on n’a pas à se plaindre car on a une superbe équipe et on a besoin de tout le monde. Là, on va essayer de prendre du plaisir et le plus de points possibles pour terminer la saison en beauté."

Ça commencera par le derby de mercredi prochain à Ittre. "On connaît leurs qualités et c’est toujours un beau combat entre nous, mais on fera le maximum pour aller chercher les trois points."