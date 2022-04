Volley-ball : Gert Van Walle rejoint Guibertin en ligue A

Ce duo constituera une fameuse paire à ce poste. Gert Van Walle, habitant de Kortenberg (Brabant flamand), joue cette saison à Achel. Il apportera toute son expérience à l’équipe de Mont-Saint-Guibert. "Avec sa venue, nous poursuivons notre ancrage régional qui ne se limite pas aux portes du Brabant wallon mais un peu plus largement aux villes qui entourent notre province" , signale le secrétaire du club, Éric Davaux.

Gert Van Walle a commencé sa carrière à Eisden Maasmechelen avec qui il fut champion en nationale 1A en 2006. Cela lui a valu de rencontrer Guibertin en barrage pour la montée en ligue A. Guibertin avait gagné ce barrage et était monté pour la deuxième fois en ligue A.

Champion de Belgique avec Maaseik

Gert Van Walle a ensuite été transféré à Maaseik avec qui il a été champion de Belgique à deux reprises. Il a gagné trois coupes de Belgique et deux médailles, de bronze et d’argent, en CEV Cup. "En 2011, il est parti exercer son talent en Italie avec qui il a été champion d’Italie et a gagné la CEV Cup. Il a aussi joué deux saisons à Beauvais en France, puis en Pologne avant un retour en Belgique, à Alost en 2017-2018. Il était dans l’équipe d’Haasrode de 2018 à 2021 et cette année, il joue à Achel. Il connaît donc pas mal de joueurs de l’équipe guibertine."

Et le joueur de signaler qu’il a joué à Haasrode avec Niels Huysegoms, Jens Christaens et Florian Malisse. "Je ne pars pas dans l’inconnu. J’ai discuté avec eux. J’aime le projet du club qui a une tradition de volley-ball."

Il a signé avant d’être assuré que l’équipe serait en ligue A. "Je joue maintenant à Achel. J’ai 1h30 de trajet. Je voulais me rapprocher de la maison. Je suis évidemment très heureux que le club rejoigne la ligue A. Je ferai tout pour que le club y joue le mieux possible. La montée de Guibertin est aussi importante pour le développement du volley-ball francophone" , conclut le futur guibertin.