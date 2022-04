Foot féminin: Walhain a enfin décroché son titre en P3B

L’équipe aura mené la compétition depuis son entame. "Notre seule défaite, à Waterloo, était une erreur de parcours. On avait reconstruit l’équipe avec des filles ayant évolué plus haut et qui avaient déjà joué ensemble ailleurs, donc les automatismes sont vite revenus. Je pense que notre expérience et notre maturité ont fait la différence contre des équipes plus jeunes."

Le FC Walhain évoluera donc en P2 lors du prochain exercice et ne compte pas y faire de la figuration. "Quelques transferts sont déjà en discussion pour renforcer le noyau. Le but ne sera pas de jouer le milieu et on continuera à viser le haut de classement. Mais on veut d’abord terminer la saison sur une bonne note (le 22 avril à Ixelles, NDLR) pour que la fête soit encore plus belle" , souligne l’ancienne joueuse de Genappe, Waterloo et Ottignies.

Ohain s’avoue vaincu

Ohain C reconnaît la supériorité de son adversaire. "Leur groupe avait envie et leur jeu plus direct vers l’avant nous a dérangées , analyse Olivier Minsart (T1). Nous, on a regardé le sol en première mi-temps et même si on a mieux joué par la suite, c’était déjà 3-0."

Ohain B a fait mieux que se défendre. "Après avoir fait tourner à Grez où l’on a vu une belle évolution de ces joueuses, on a vu la différence d’un Walhain qui joue sans Devillé, et on n’est battu que sur une petite erreur sur un centre" , résume Paulo Guimaraes (T1).