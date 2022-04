Valentin Poncelet (USBW) impressionne sur son premier marathon

De plus, le résultat de ce week-end, a une saveur encore plus particulière pour Valentin Poncelet, lorsqu’il évoque sa préparation quelque peu chahutée par une blessure il y a un peu plus d’un mois. " Je me suis pleinement lancé dans la préparation pour ce marathon en janvier dernier, avec notamment un stage d’une dizaine de jours du côté de Barcelone, mais en rentrant de ce stage, je me suis occasionné une blessure aux alentours de la mi-mars. Cette blessure a quelque peu remis en question ma participation à Rotterdam. Après une bonne semaine de repos, on a vu que la blessure évoluait plutôt bien, et j’ai donc pu reprendre pleinement ma préparation, jusqu’à ce dimanche. "

Une course et un résultat qui, au vu des circonstances, sont finalement au-dessus des attentes que Valentin Poncelet pouvait nourrir sur la ligne de départ. " La fin de préparation quelque peu perturbée par la blessure a joué sur mon capital confiance avant la course. J’étais moins confiant et incertain quant à mon état de forme. J’avais donc revu mes ambitions à la baisse, en me disant que pour une première, viser sous les 2h19 était raisonnable. Mais au fil des kilomètres, de l’émulation et l’engouement dans les rues de Rotterdam, j’ai rapidement constaté sur mon chrono que j’étais parfaitement sur les bases de 2h15, ce qui était mon objectif initial. J’ai eu un moment plus délicat vers le 35ekilomètre, mais je suis super content du résultat surtout sans expérience. "

Une première expérience concluante donc pour Valentin Poncelet qui ne compte pas en rester là, et enchaîner rapidement en se relançant sur la distance dès septembre ou octobre prochain. " Je ne me sens pas trop usé ou vidé par la préparation et le marathon. Tant la fatigue mentale que physique ne sont pas forcément présentes. Je vais évidemment prendre un peu de repos, mais je pense que je ne vais pas rester longtemps sans faire de course. J’ai envie de faire les 20 km de Bruxelles, ou un bon 10000 cet été. Sur le plus long terme, j’ai déjà envie de me relancer sur marathon dans les alentours de septembre. Je pense qu’à terme, ça sera l’objectif de chaque saison: faire un marathon par an et améliorer le chrono à chaque fois (rires)! "