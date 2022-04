Alors que le tour final de P1 verra s’affronter, sous formes de demi-finales et finales, à chaque fois sur terrain neutre, le deuxième, troisième et quatrième de la série, ainsi que Genappe, vainqueur dimanche dernier de la troisième tranche, le vainqueur de cette finale ira se mesurer aux meilleurs des autres provinces, avec en point de mire une montée en D3 ACFF (grande finale interprovinciale le 22 mai).

Sur les quatre engagées de ce tour final de P1 brabançonne, deux équipes sont issues de notre jeune province, avec Genappe, qui s’est qualifié dimanche après-midi, face au Sporting de Bruxelles, en remportant la dernière tranche du championnat et Grez, qui clôture la phase régulière à une très belle deuxième place.

En P1, Sporting Bxl-Grez et Berchem-Genappe

Les hostilités débuteront le week-end du 24 avril, avec au programme les deux demi-finales qui verront s’affronter le Sporting-Bruxelles face à Grez-Doiceau sur la pelouse du Léopold Uccle et Nesth Berchem face à Genappe au stade de la RULO à Lasne.

La finale aura lieu, quant à elle, le week-end du 1er mai à Jette.

En P2, Villers-Waterloo et Chastre-Braine B

En ce qui concerne la P2, que ce soit en série A ou en série B, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes de chaque série s’affronteront en matchs à éliminations directes, sous forme de demis et d’une finale au sein de sa propre série, avant que le vainqueur de la finale de P2A n’affronte le vainqueur de la finale de P2B et ainsi déterminer quelle équipe accompagnera Perwez en P1 la saison prochaine.

Pour la P2B, les demi-finales débuteront le week-end du 24 avril et verront s’affronter Villers-la-Ville face à Waterloo, à Villers, alors que Chastre recevra Braine B. La finale de P2B aura lieu le 1er mai et déterminera quelle équipe affrontera le vainqueur du tour final de P2A le 8 mai prochain.

En P2A, Saint-Michel A accueillera Amicii Bruxelles Jette A, alors que Boisfort A recevra Jette B. ces deux rencontres auront lieu le 24 avril, alors que les deux vainqueurs s’affronteront le 1er mai.

Le calendrier

Provinciale 1

24/04 - 16h 1A. Sporting Bruxelles - Grez Doiceau à Uccle.2A. Nseth Berchem - FC Genappe à Lasne

1/05 - 16h: Vainqueur 2A - Vainqueur 1A à Jette

Provinciale 2A

24/04 - 16h 1A. Saint-Michel - Amicii Bruxelles Jette A; 2A. Boisfort A - Jette B

1/05 - 16h 3A. Vainqueur 2A - Vainqueur 1A.

Provinciale 2B

24/04 - 16h 1B. Villers-la-Ville - Waterloo A; 2B. Chastre A - Braine B

1/05 - 16h 3B. Vainqueur 1B - Vainqueur 2B

Finale P2A - P2B

8/05 - 16h Vainqueur 3B - Vainqueur 3A.