P3C: Stéphanois s’offre un ticket pour le titre le week-end prochain

Malgré les absents et la défaite, Raphaël Delain (T1) a apprécié la prestation de son équipe. " On a vu un bon match de football. Très agréable à voir. On s’est battu avec nos armes et on a fait ce qu’on a pu. En tout cas je dis chapeau aux gars parce que nous étions douze avec des U19 et des joueurs de la réserve et on peut dire qu’ils se sont donnés à fond."

Auderghem B – Rixensart B2-4

Les buts: Claes (0-1, 10’), Gorjanc (0-2, 29’), Claes sur pen. (0-3, 46’), Hollack (1-3, 47), Haan (2-3, 79’), Derhe (2-4, 81’).

Rixensart prévoit déjà l’avenir et fait jouer ses jeunes. "On a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième l’était un peu moins. Cela vient notamment du fait que nous avons fait jouer quelques U17 et U19 pour les préparer. En tout cas ils ont fait un très bon match, même si on pouvait ressentir un peu de fatigue à la fin de la rencontre" , explique Rudy Guns (T2).

Walhain B – La Hulpe B 0-3

Les buts: Souphan (0-1, 36’), Sepulchre sur pen. (0-2, 42’), Coekelberghs (0-3, 69’).

Après un très bon début de partie, Walhain s’est écroulé en deuxième mi-temps. "On a fait une très bonne entrée de jeu. On a eu un bon nombre d’occasions jusqu’à la 30eminute. Après ça a été un peu plus difficile. En réalité il ne s’est pas passé grand-chose, mais La Hulpe a réussi à concrétiser leurs occasions", indique Andy Collée (T1).

Même constat pour Arnaud Lambert et son équipe. "Walhain a vraiment commencé fort le match. Ça aurait clairement pu être 2-2 à la pause. Mais en deuxième mi-temps, on est passé au-dessus physiquement. On a mis le ballon au sol et nous avons su prendre le contrôle du match."

Wavre Limal B – Ottignies B 10-3

Les buts: Johar (0-1, 5’), Guttierrez (1-1, 11’), Colles (2-1, 23’), Mommaerts (3-1, 32’), Johar (3-2, 38’), Guttierrez (4-2 et 5-2, 49’ et 54’), Mommaerts (6-2 et 7-2, 56’ et 70’), Johar (7-3, 79’), Dresse sur pen. (8-3, 84’), Liebmann (9-3, 88’), Colles (10-3, 90’).

Après une mi-temps mitigée, Wavre Limal a repris du poil de la bête et a enchainé les buts. "Nous n’étions vraiment pas dans le match en première mi-temps. Du coup à la pause j’ai dit aux joueurs qu’il fallait retrouver un peu de foot et que ça allait dérouler. Et c’est ce qu’il s’est passé. On a quand même encaissé trois buts qui aurait pu être évités mais il faut dire qu’Ottignies n’a pas démérité non plus", indique Mohamed Riani (T1).

Une deuxième mi-temps très compliquée pour Gustave Mugabé et son équipe. "Si je retenais que la première mi-temps, je serais plus que satisfait. Mais un match c’est 90 minutes et je peux dire qu’après la pause, nous n’avons tout simplement pas joué. C’était la débandade. Les joueurs étaient cuits physiquement ".

Stéphanois – Polonia Boitsfort 2-1

Les buts: Schauwers (1-0, 69’), Kraszewski (1-1, 70’), Delespesse (2-1, 85’).

Une fin de match électrique pour le Stéphanois, qui s’offre un ticket pour le titre le week-end prochain grâce à cette victoire. "Nous sommes tombés sur une très belle équipe du Polonia, qui nous a donné du fil à retordre. Ils ont mis beaucoup d’intensité, beaucoup de pressing. Mais nous avons gardé notre concentration, avec du sérieux, et on a repris le contrôle du match en deuxième mi-temps" , explique Rénald Pansaerts (T1).