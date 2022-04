Chastre n’avait plus gagné depuis plus de deux mois. " Les choses ont bien tourné pour nous car on a réussi à marquer très vite, on a eu le dessus pour mettre le deuxième puis le troisième à un quart d’heure de la fin, résume Laurent Moinil (T2). Je retiens aussi le fair-play de l’adversaire car il n’y avait pas d’arbitre, et on a été très bien reçu."

Les Biergeois ont encore faire preuve d’irrégularité. "C’est incompréhensible ce qui se passe d’une semaine à l’autre, souffle Sébastien Goossens (T1). Cette fois, je suis très déçu car mes joueurs sont passés complètement à côté. C’était pourtant un match prenable face à un adversaire déforcé et on a eu autant d’occasions qu’eux, mais on ne les a pas mises et on les a laissés jouer."

Incourt – Genappe B 1-3

Buts: Daver (0-1 et 0-2, 42' et 55'), Pierquin (1-2, 85'), Hannon (1-3, 88').

Genappe a assuré l’essentiel "car on a raté pas mal d’occasions et le score aurait dû être plus lourd, estime Gary Illegems (T1). On a dû attendre la fin de la mi-temps pour marquer, on remonte et on fait assez vite 0-2, puis ils marquent sur une de leurs premières sorties, et on fait le 3-1 juste derrière. Au final, la victoire est là et on reste conce ntré sur le tour final."

Dans l’autre camp, " la victoire de Genappe est logique par rapport à leur début de deuxième mi-temps où ils ont eu plusieurs occasions mais ont manqué de lucidité , analyse Gaëtan Degroot (T2). A près une première période assez équilibrée sauf sur la fin où l’on encaisse, nos joueurs sont restés au vestiaire puis ily a un gros penalty non sifflé avant qu’on fasse 1-2."

Ottignies – Jodoigne B 1-3

Buts: Brandt (0-1, 17'), Zeni (1-1, 50'), Mellaerts (1-2, 59'), Marchal (1-3, 76').

Belle victoire pour Jodoigne avec une équipe fortement rajeunie. "On n’a pas livré un match extra mais on est toujours en apprentissage d’autant qu’on alignait quatre U19 et deux U17, et je suis content de tout le monde", sourit Johan Grommen (T1) dont la formation a marqué le 0-2 sur un coup franc avant d’asseoir son succès grâce au jeune Arthur Marchal. Ottignies alignait aussi pas mal de jeunes et c’est un U19, Eliot Zeni, qui a égalisé. " On fait une bonne entame mais on encaisse contre le cours du jeu puis on pousse et on égalise à la reprise , explique Éric Zikonda (T1). Après, c’est devenu un peu plus dur et on encaisse encore deux fois, mais je félicite les joueurs qui ont fait un bon match."

Grez B – Stéphanois B 4-2

Buts: Vandenbossche (1-0 et 2-0, 7' et 11'), Courtens (2-1, 20'), Van Zeebroeck (3-1, 54'), Borremans (3-2, 80'), Kisonde (4-2, 89').

Les Gréziens se sont fait peur quasi tout le match. "Nos vingt premières minutes ont été très bonnes puis on les relance sur une erreur et on a ensuite raté pas mal de choses , souligne Sébastien Eggerickx (T1). On reprend bien, on fait 3-1 et là on fait une erreur de placement sur le 3-2, puis il y a ce coup de génie de Kisonde qui marque sur un coup franc de 40 mètres alors que Stéphanois venait d’avoir l’occasion de faire 3-3."

Du côté des visiteurs, "on n’a rien à revendiquer car Grez a une belle équipe et était plus fort. Mais, notre adversaire a gaspillé beaucoup d’occasions à 3-2 et on aurait pu repartir avec un point en ayant un peu plus de chance", indique Ronald Pigeon (T2).