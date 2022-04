(15-25, 22-25, 25-22, 21-25)

GUIBERTIN : Niels Huysegoms, Romain Vanhelmont, Joachim Delie, Florian Malisse, Guillaume Godart, Gert-Jan Vande Velde, Jens Christiaens, Robin Foret, Gil Hofmans, Sébastien Dumont, Tristan Mannaert, Guillaume Dussart.

Suite à la victoire d’Hemiksem sur Anvers jeudi dernier, les Anversois n’avaient plus leur sort en main. Guibertin, qui se rendait à Anvers samedi soir, n’avait plus besoin que de trois points pour être champion ou deux points en cas de victoire à Anvers.

On sentait les visités touchés moralement. Cela ne les a pas empêchés de mener 3-0: " J'ai alors directement pris un temps mort pour casser la dynamique visitée ", a lancé l’entraîneur guibertin, Filip Van Der Bracht. Bien lui en a pris. Les Guibertins ont très vite repris les rênes de la rencontre pour mener 8-13. Ils dominaient largement le premier set. Ils ont encore eu l’avance dans la deuxième manche (14-21) avant de concéder quelques points en fin de set. Mais, pas de quoi paniquer. Les visiteurs se montraient supérieurs à leurs hôtes avec un Jens Christiaens à nouveau très performant.

Le troisième set voyait un ancien guibertin, en la personne de Wannes De Beul, se rappeler aux bons souvenirs des supporters visiteurs: " Nous avons été bloqués neuf fois sur ce set. C’est nous autre, en attaquant sur Wannes, qui avons forgé sa réussite. Nous devions prendre d’autres options en attaque ", soulignait encore Filip Van Der Bracht.

Un slip magique

Ce fut chose faite dans le set suivant. Guibertin tuait rapidement tout suspense en menant 9-15. Au coup de sifflet final, c’était l’explosion de joie dans le camp brabançon.

" Nous avons livré notre meilleur match de la saison ce soir à Anvers. Nous avons empêché nos adversaires de développer leur jeu. Si on joue comme cela en ligue A, nous allons embêter beaucoup d’équipes ", soulignait Gil Hofmans, qui, quelques minutes plus tard, exhibait son slip magique dans les vestiaires: " Je l’ai porté durant toute la saison. Il me porte chance ", souriait l’opposite guibertin.