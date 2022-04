Tubize en déplacement à Meux en guise de répétition avant le tour final

Intraitables sur leur pelouse depuis de nombreuses semaines, les Meutis seront un solide adversaire sur la route vers le tour final pour la RUTB, comme en atteste Mohamed Bouhmidi, coach tubizien, qui s’attend à voir son équipe se faire bousculer d’un point de vue physique. " Leur dernière défaite à domicile date encore de 2021. Ils font une très grosse saison et c’est un groupe très expérimenté. La pelouse assez petite et leur façon de jouer, très physique et beaucoup dans les duels, ne nous faciliteront pas la tâche. "