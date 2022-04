Nivelles pragmatique au moment de se rendre à Gistel

Sans Tshiteya ni Diop, avec les retours de Cockmartin et Wutukidi, la Top Division Men 2 de Nivelles se rend ce samedi (20h) à Gistel. "On doit gérer les effectifs et la fatigue inévitable des organismes" , explique le coach Livaditis. Avec les deux matchs de la R2 ces vendredi et dimanche, certains comme Cockmartin et Bizet pourraient jouer trois matches. Navez et Renversez étaient en principe alignés hier lors du choc Mons-Hainaut – Nivelles en Régionale 2. En plus de la gestion physique, le coach s’inquiète de la réaction d’orgueil de son opposant: "Nivelles ne s’exporte pas très bien cette saison. On va se rendre à Gistel avec beaucoup d’humilité. On les a battus tout juste le 31 mars dernier. Je crois qu’ils auront à cœur de prendre leur revanche. L’équipe flandrienne ne convient pas à beaucoup d’adversaires. C’est ultra-grand, ultra talentueux. Chez nous, ils ont eu longtemps la mainmise sur la rencontre avant notre finish." Un autre déplacement flandrien suivra pour les Aclots qui se déplaceront à Falco Gand le vendredi 15 avril.