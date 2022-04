Tubize s’est définitivement rassuré

Troisième succès dans ces play-down pour des Tubiziens qui se sont désormais rassurés par rapport au maintien. "C’est fait car on a gagné en déplacement chez les deux plus faibles et s’il faudra quand même se méfier du retour à Waterloo, l’objectif est toujours de rester invaincu" , souligne le coach, Jean-Jacques Barbier dont la formation s’est à nouveau bien comportée à Kraainem (20-30). "On avait peu d’absents par rapport à eux et on a dominé tout le match. Même si on a galvaudé un peu en première mi-temps (7-12) et qu’ils nous ont un peu inquiétés jusqu’à 10-15, on n’a pas paniqué et creusé l’écart au fur et à mesure. Notre défense fut sur le même ton puisqu’on limite l’adversaire à vingt goals pour la deuxième fois. Là, on a trois semaines de récupération avant d’accueillir Tournai, l’équipe la plus proche de nous au classement."