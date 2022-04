«J’aimerais faire un podium aux 20 km de Bruxelles»

Objectif atteint donc. "Je savais que le plateau serait très relevé mais j’avais envie de descendre sous les 35 minutes et pourquoi pas sous les 34. Je me suis retrouvée dans le box élite, où il y avait beaucoup d’hommes et peu de femmes, comme d’habitude. C’est parti très vite, trop vite même pour moi, ce qui m’a mise dans le dur au bout du septième kilomètre. J’ai continué à fond jusqu’à la fin et même si ça a été difficile, j’ai décroché un chrono dont je suis très contente. C’est de bon augure pour la suite" , confie-t-elle.

Deuxième belge et deuxième Européenne

Dans une course aussi relevée, Charlotte Monfils a dû faire face à une sacrée concurrence, notamment celle des coureuses kényanes. "Les cinq premières sont toutes kényanes, je termine deuxième Belge et donc deuxième Européenne. C’est une sacrée performance à laquelle je ne m’attendais pas vraiment."

Il faut dire que la Brainoise n’avait pas le même nombre d’entraînements que ses adversaires dans les jambes. "J’ai été blessée durant tout l’hiver, je n’avais donc pas de repères puisque je n’avais pas fait de course. Ça va mieux pour moi depuis deux mois avec la reprise des entraînements mais comparé à ces filles, je n’avais pas le même volume dans les jambes. C’est donc très chouette de réaliser un tel résultat face à de telles coureuses."

La course à pied, une discipline que Charlotte Monfils a reprise il y a deux ans. "Je faisais de la course à pied quand j’étais ado et puis j’ai arrêté. J’ai repris les entraînements plus sérieusement il y a deux ans avec Fernand Brasseur et cela commence à porter ses fruits."

Elle a aussi découvert l’USBW, il y a un an. "Un club super, familial au sein duquel je me sens bien."

Un podium aux 20km de Bruxelles

Avec de tels résultats, Charlotte Monfils, 29 ans, peut se fixer de grandes ambitions pour la suite. "Je participerai aux championnats de Belgique sur 10 km d’ici quatre semaines. La concurrence sera énorme mais je m’étais surprise avec une quatrième place lors de ma dernière participation. Mais ma grande ambition, c’est de faire un podium aux 20 km de Bruxelles. Après l’avoir frôlé à deux reprises avec une 4e et une 5e place, j’aimerais un jour finir sur ce podium."